ابنة رجاء الجداوي تثير الدهشة بعد ظهورها بفستان لوالدتها!

كتب امير فتحي في الاثنين 30 أغسطس 2021 05:44 صباحاً - أثارت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، دهشة متابعي حساب والدتها على انستغرام حيث أحيت ذكرى والدتها بطريقة مبتكرة أثارت إعجاب الجمهور.

فقد نشرت أميرة مختار صوراً على حساب والدتها الراحلة في انستغرام، تظهر خلالها وهي ترتدي أحد فساتين رجاء الجداوي.

وظهرت أميرة بفستان والدتها الأخضر الأنيق، بجانب ابنتها روضة هندي، الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة.

وتفاعل نجوم الفن مع أميرة مختار وصورتها بملابس والدتها، فكتبت الممثلة التونسية درة زروق: (حبيبتي) وعلقت الممثلة المصرية آيتن عامر: (سابتلك طولة العمر). وكتبت الراقصة المصرية فيفي عبده: (‏ربنا يرحمها ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب).

وكذلك تفاعلت الإعلامية رانيا محمود ياسين، وكتبت: (الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته). وتغزلت مي كساب بأميرة مختار قائلة: (قمره يا روح قلبي بنت القمر روح قلبنا).

وتفاعلت رانيا فريد شوقي أيضاً مع صورة أميرة ورجاء، وكتبت: (حبيبتي ربنا يبارك في عمرك و صحتك و بنوتك و يرحم الغالية). (الله يرحمكم ياحبايبي)

وقبل أسابيع، نشرت أميرة مختار صورة جمعت والدتها مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وسط صديقاتهم، وعلقت: “الله يرحمكم ياحبايبي”.