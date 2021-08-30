شكرا لقرائتكم بعد أزمة دكتوراه محمد رمضان.. عمرو أديب: كله فشل في فشل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري محمد رمضان، من قبل أحد المراكز الثقافية في لبنان، علق الإعلامي الشهير عمرو أديب على الواقعة، واصفاً ما يفعله النجم المثير للجدل بأنه فشل بفشل.

وقال أديب في تغريدة نشرها أمس السبت، عبر حسابه في موقع "تويتر"، مشيراً لمحمد رمضان ولكن دون ذكر اسمه، بأنه لن يكسب أو يربح، وسيظل ذنب الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر، في رقبته طوال حياته.

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كما أضاف "سنة كاملة لا مسلسل نجح ولا كليب فرقع كله فشل في فشل وكذب في كذب.. وأي كذبة تتحول لفضيحة كبيرة فى ساعات قليله جدا..".

وكان المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان، قد أعلن الجمعة، سحبه الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري، بعد أن علم بقضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، ومطالبة الأخير رمضان بتعويض مالي بسبب إيقافه رسميا عن الخدمة، بعد سماحه للفنان بالتواجد داخل كابينة طائرته والتقاط صورة معه. وكذلك واقعة التقاط فنان إسرائيلي صورة تذكارية مع محمد رمضان، والتي أثارت ضجة حينها.

وأكد المركز أنه لم يكن يعلم أبدا عن تلك الواقعتين اللتين يدينهما ويشجبهما، ولهذا قرر سحب شهاداة التكريم من محمد رمضان.

كما اعتذر المركز الثقافي الألماني الدولي في لبنان "لشعب مصر حكومة وجيشا عن تكريم المدعو محمد رمضان وإعطائه شهادة الدكتوراه الفخرية".

لا علاقة لألمانيا بالمركز الثقافي

من جهتها، نفت السفارة الألمانية في القاهرة أي علاقة لألمانيا بالمؤسسة التي منحت الفنان محمد رمضان الدكتواره الفخرية في لبنان مؤخرا.

وقالت السفارة على "فيسبوك": "دائما نشعر بالارتياح لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانيا، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية".