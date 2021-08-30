شكرا لقرائتكم خبر عن خطر مشاهد الأكشن يطارد النجوم.. آخرهم عمرو يوسف وأحمد السقا الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان عمرو يوسف، بإصابة طفيفة، خلال تصوير أحد مشاهد "المطاردة" فى ميدان رمسيس، وذلك ضمن أحداث مسلسله "وعد إبليس"، فأثناء تصوير مشهد يجرى فيه مسرعًا على قدميه سقط على الأرض وأصيب بجرح فى قدمه ، قبل أن يعود لاستكمال تصوير مشاهده بعد تعافيه.

لم تكن حادثة عمرو يوسف الأولى، فكثيرا ما تعرض النجوم للإصابات خلال تصوير مشاهد الأكشن رافضين الاستعانة بدوبلير سعيا وراء المصداقية، وفى السطور التالية نستعرض أبرز الإصابات التي تعرض لها النجوم خلال التصوير.

أحمد رزق

تعرض النجم أحمد رزق لشرخ فى الركبة، أثناء تصويرمسلسله "فى يوم وليلة"، وكان أحمد رزق، يصور بعض المشاهد داخل دار القضاء العالى بوسط البلد، وأثناء التصوير انزلقت قدميه وسقط على الارض، وسارع فريق العمل لنقله إلى المستشفى، وأجرى بعض الفحوصات ، التى أوضحت تعرضه لشرخ فى الركبة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع دون التحرك تماماً.

أحمد السقا

على رأس قائمة النجوم الذين تعرضوا للإصابة أثناء التصوير النجم أحمد السقا الذى تعرض للإصابة أكثر من 5 مرات أثناء تصويره للأفلام وخاصة أنه لا يستعين بدوبلير، ومن الإصابات التى تعرض لها بفيلم "مافيا " إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء تصويره أحد المشاهد مع الفنان أحمد رزق، كما أوضح “السقا” في لقاء سابق له ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، أن كثرة الكثبان الرملية بأحد الجبال التي تطلب تصويرها في الفيلم أصابته بجروح عديدة، كما أنه كاد يغرق في أحد المشاهد، موضحًا أن حبه للفن هو الذي دفعه للمغامرة بنفسه.

كما أصيب السقا بفقدان مؤقت للبصر اثناء تصوير فيلم " الجزيرة 1" بسبب تناثر فارغ الرصاص من مسدس “فشنك” ودخوله عينه اليسرى، مما نتج عنه انفجار في مقلة العين ونزيف، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفيات لإجراء جراحة عاجلة.

عمرو سعد

أصيب عمرو سعد بكدمات في كتفه أثناء التدريب على أحد مشاهد "الأكشن" لفيلم "حملة فرعون"، ما أوقف التصوير لمدة أسبوع، ولكنها لم تكن المرة الأولى، إذ تعرض لإصابة بالغة في عينه أثناء تصوير فيلم "حديد" عام 2014.

كريم فهمي

خلال تصوير مسلسل "أمر واقع"، الذي عرض رمضان الماضي، تعرض فهمي للإصابة مرتان في قدمه، ونشر حينها صورا للإصابة، وروى تفاصيل هذه الاصابات فى أحد البرامج قائلًا: "في أثناء قيادتي دراجة نارية خلال تصوير أحد المشاهد لم أنتبه لوجود "مطب" في الطريق، ما أسفر عن إصابتي بشرخ في قدمي، وتمزّق في كتفي، وجلطات متنوعة في جسدي، وتم نقلي إلى المستشفى".

-يسرا

تعرضت النجمة "يسرا" لكسر في قدمها أثناء تصوير مسلسلها "لدينا أقوال أخرى"، وعلى خلفيته نقلت لأحد المستشفيات وتوقف التصوير وقتها.

ريهام عبد الغفور

أصيبت ريهام عبدالغفور أثناء تصوير مسلسل "مريم" بخرم في طبلة الأذن في أثناء تصويرها مشهد مع خالد النبوي، والذي قام بصفعها على وجهها.

أحمد عز

أصيب النجم أحمد عز بالتهاب في أحباله الصوتية، إثر اندماجه في أداء مشهد تطلب انفعالاً معيناً، ضمن أحداث دوره في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، للمخرج طارق العريان.

محمد إمام

الفنان محمد إمام تعرض للإصابة حينما كان يقوم بتصوير مشاهد فيلمه "لص بغداد"، بسبب القفز بدراجة نارية من مكان مرتفع.

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان للإصابة خلال تصوير مسلسل "نسر الصعيد"، وتم التوقف عن التصوير حتى شفائه.