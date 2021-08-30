مي سليم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.
ونشرت مي صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.
ومن ناحية أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حاليا في السينمات، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، خالد الصاوي، وطارق عبد العزيز وغيرهم.
وتدور أحداث الفيلم حول ورقة "200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، من إخراج محمد أمين.