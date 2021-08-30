مي سليم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت مي صور الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

ومن ناحية أخرى تشارك مي سليم في فيلم "200 جنيه" الذي يعرض حاليا في السينمات، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، خالد الصاوي، وطارق عبد العزيز وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول ورقة "200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية، من إخراج محمد أمين.