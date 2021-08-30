إيمي طلعت زكريا مع سوسن بدر في كواليس حكاية "رق الحبيب" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنان إيمي طلعت زكريا بصحبة الفنانة سوسن بدر في كواليس تصوير حكاية "رق الحبيب" من مسلسل "ورا كل باب".

ونشرت إيمي، صورة مع سوسن بدر، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسلسل ورا كل باب.. حكاية (رق الحبيب).. قريبا".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في شهر رمضان 2021.

العمل يشارك في بطولته النجوم: غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، أحمد خليل، وفاء عامر، وبسنت شوقي وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.