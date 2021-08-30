محمد الفلاح - في حفل القاهرة.. أنغام تخرج عن نص الأغنية بمفردة غريبة

الإثنين 30 أغسطس 2021

خرجت الفنانة المصرية أنغام، خلال أدائها لواحدة من أغانيها، أثناء إحيائها حفلًا في القاهرة، الجمعة، عن نص الأغنية بشكل متعمَّد بمفردة غريبة تشير إلى ”شتيمة“.



وأثناء أداء الفنانة لأغنية (بقول نسياك)، خلال حفلها الذي أقامته في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، قامت باستبدال كلمة ”يا خسارة“ بكلمة ”يا حمارة“، وهو ما أثار تفاعل الجمهور الذين حرصوا على حضور الحفل الذي كان من المقرر إقامته في وقت سابق قبل أن يتم الإعلان عن تأجيله حتى 27 من الشهر الجاري.

وتقول كلمات المقطع الأصلية من الأغنية التي كتبها أحمد المالكي، ولحنها محمد عبيه، ”سمعت كلام وناس بيقولوا يا خسارة وناس بيقولوا غدارة وده مايتسابش بأمانة“.