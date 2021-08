كيف أثرت كورونا على مشاهد قبلات سيلينا جوميز؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مغنية البوب الأمريكية سيلينا جوميز، أنها كانت تغسل فمهما بغسول دوريًا بعد تأدية مشاهد التقبيل في مسلسلها الجديد.

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، يشارك النجوم: ستيف مارتن وسيلينا جوميز ومارتن شورت في مسلسل Only Murders in the Building. "القتل في المبنى"، الذي يصدر نهاية شهر أغسطس/آب على شبكة هولو.

ويتناول المسلسل 3 غرباء يتشاركون الشغف بالجرائم الحقيقية، وسرعان ما يجدون أنفسهم متورطين في واحدة.

وأوضحت "جوميز" مؤخرًا أنها رغم استمتاعها بتصوير المسلسل، إلا أنها اضطرت للالتزام بقواعد محددة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت، التزم كل طاقم التصوير بإجراءات محددة، فإذا مثلا لمسنا أي من المعروضات يقومون بمسحه على الفور، أما مشاهد القبل، فيشترط غسيل الفم بغسول "ليسترين" بعدها.

وأضافت: "لقد حرقت فمي، كنت أوشك على التقيؤ بعد تصوير مشاهدي، لم أختبر يومًا شيء مثل هذا".