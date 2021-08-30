"الموسيقيين المصرية" عن ملابس هيفاء وهبي في "الساحل": في انتظار رد هاني شاكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين المصرية، أن المطربة اللبنانية هيفاء وهبي حصلت على كل التراخيص اللازمة لإحياء حفلات غنائية في الساحل الشمالي.

وقال "مرتضي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": جميع الحفلات التي أقيمت مؤخرا في مصر، حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من جانب النقابة، ولا توجد مخالفات".







وبسؤاله عن اتجاه النقابة المصرية لتوقيع عقوبات على هيفاء وهبي بسبب ملابسها في حفلات الساحل الشمالي، كما تردد مؤخرا، قال:" لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ويجب أن أعود لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، لمعرفة رأيه في الموضوع".





كانت هيفاء وهبي أحيت حفلا، الخميس الماضي، بمدينة العلمين الجديدة، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت "هوت شورت" وحرصت على توجيه كلمة شكر إلى مصر وكلمة محبة إلى بلدها لبنان.

وخصّت هيفاء بالشكر جميع الفنانين الحضور واختتمت بكلمة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا قائلة: "محدش يزعل حمو بيكا حبيبي، أنا بشوف معظم فيديوهاته، أنتم اللي بتستفزوه"، وقبيل مصافحتها له سألته: "أنت اتطعمت؟" ليرد بيكا قائلاً: "أيوة يا نجمة".





وفي حفلها الثاني، الذي أقيم مساء السبت، ظهرت هيفاء وهبي على خشبة المسرح مرتدية بنطالا لامعا وقميصا مفتوحا.

وقدمت هيفاء خلال حفلها الثاني بالساحل الشمالي، باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والحديثة، وأشعلت الحفل بحركات استعراضية جريئة، وسط حضور جماهيري كبير.