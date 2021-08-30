سرقة سيارة توم كروز أثناء التصوير في بيرمنغهام

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تعرضت سيارة نجم هوليوود توم كروز من طراز بي أم دبليو للسرقة أثناء تصويره أحد الأفلام في مدينة بيرمنغهام.

وكان الممثل في المدينة يصور الجزء السابع من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة".

وزعمت صحيفة "ذي صن" أن السيارة التي استخدمها كروز سُرقت من خارج فندق غراند وفي داخلها أغراض بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية.

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وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن سيارة من طراز بي أم دبليو إكس 7 سُرقت من شارع "تشيرتش ستريت" يوم الثلاثاء وتمكنت من استعادتها بعد وقت قصير.

وعُثر على السيارة في مدينة "سميثويك" المجاورة. ويتم حالياً فحص كاميرات المراقبة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وزعمت صحيفة "ذي صن" أيضاً أن السيارة كانت تحوي في داخلها أمتعة بقيمة آلاف الجنيهات الاسترلينية عندما سُرقت.

وكانت أجزاء من مركز التسوق "غراند سنترال"، الواقع فوق محطة نيو ستريت في بيرمنغهام قد أغلقت من الأحد إلى الأربعاء لاتاحة المجال أمام تصوير مشاهد في الفيلم.

Getty Images قيل إن السيارة المسروقة من طراز بي أم دبليو إكس 7.

وتحدث الكثير من المعجبين عن شعورهم بـ "الإثارة" لدى رؤية النجم السينمائي، الذي زار المطعم الهندي "آشا" والتقى بشرطييْن من شرطة المواصلات البريطانية خلال الفترة التي قضاها في المدينة.

ونشرالشرطيان صورة التقطاها مع النجم السينمائي على وسائل التواصل الاجتماعي قائلين: "أعدكم بأن هذه الصورة ليست صورة متلاعب بها في الفوتوشوب."

وقد حظي محمد أفضل، عمدة مدينة بيرمنغهام بفرصة الالتقاء بكروز والممثلة التي تشاركه بطولة الفيلم هيلي أتويل.

وقال أفضل إنها كانت "زيارة رائعة وفرصة مذهلة للنظر فيما وراء الكواليس".

وأضاف أفضل قائلاً: "أتطلع بلهفة لمشاهدة الفيلم عندما يتم عرضه".

PA Media كان توم كروز يصور مشاهد من فيلم "مهمة مستحيلة 7" في مركز التسوق "غراند سنترال" في بيرمنغهام.

وكان كروز قد تسبب في وقت سابق بضجة لإحدى العائلات في وارويكشاير عندما هبطت مروحيته في حديقة منزلها.