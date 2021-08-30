شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من ملك أحمد زاهر احتفالا بعيد ميلاد شقيقتها ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ملك أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ليلى، بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صور جمعتهما عبر موقع "إنستجرام"، وأرفقت الصور برسالة مؤثرة، لتهنئة شقيقتها فى عيد ميلادها.

وقالت ملك تعليقا على الصور: "عيد ميلاد سعيد لعالمي كله! مذكرتى البشرية، أختى، ابنتي وصديقتى المفضلة، لقد كنت هناك منذ اليوم الذي فتحت فيه عينيك الجميلتين على الرغم من أنني كنت أكبر من ذلك بسنة واحدة، لكننى شاهدتك عندما حاولت المشي، عندما تلفظت كلمتك الأولى، وكنت هناك في أول يوم لى فى المدرسة!".



ليلى وشقيقتها ملك



ليلى وملك أحمد زاهر



ملك أحمد زاهر



ملك وليلى أحمد زاهر



ملك وليلى

وتابعت: "كنا هناك لبعضنا البعض منذ اليوم الأول في حياتنا حرفيًا، الوقت يطير يا طفلتى ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالشخص الذي أصبحت عليه، تعملين بدأب، وسيدة ناجحة، استمرى في التألق حبى وسأظل دائمًا متواجدة للتصفيق لك مهما حدث، يوم سعيد لولي".

ومن جهة أخرى احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ليلى وملك من الثانوية، فى حفل كبير أقيم فى منطقة الأهرامات، وتواجد مع زوجته هدى لتهنئتهما ونشر أحمد زاهر على حساب إنستجرام، مجموعة من الصور مع زوجته وابنتيه وطلاب المدرسة، كما شارك متابعيه بفيديو لابنته ليلى وهى تغنى احتفالا بتخرجها.