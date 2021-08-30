شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى منطقة الشيخ زايد بسبب مسلسل "رق الحبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة الكبيرة سوسن بدر تصوير مشاهدها فى مسلسل "رق الحبيب"، داخل إحدى فيلات منطقة الشيخ زايد، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وبدأ صناع العمل تصوير أولى حلقات هذه الحدوتة مؤخرًا داخل أحد مواقع التصوير بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتدور أحداثها فى إطار رومانسى حسبما صرح مخرج العمل إسماعيل فاروق لـ"الخليج 365"، والذى أكد أن حلقات العمل تصل إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين، ويشارك الفنانة سوسن بدر بطولة هذه الحدوتة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم.

فى سياق مختلف تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى فيلم "فى القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأحد الماضى، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، حيث يشارك الفنانة نسرين طافش لأول مرة فى عمل فنى سينمائى، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار إجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.