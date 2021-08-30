شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة و51 ثانية ترويجية لـ فيلم الدراما والأكشن The King's Man .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم The King's Man 22 ديسمبر المقبل فى دور العرض المختلفة حول العالم، وذلك بعد تأجيل العمل لأكثر من مرة، بسبب عدم الانتهاء من المونتاج والتصوير، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

كما طرحت شركة 20th Century فيديو ترويجى جديدًا لـ فيلم الدراما والأكشن The King's Man، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و51 ثانية، وكشف عن مجموعة مختلفة من اللقطات الترويجية للعمل الجديد.

وتدور أحداث فيلم الدراما والأكشن "The King's Man" حول مجموعة من أسوأ العقول الإجرامية التي تتجمع للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، ويجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدي لهم.

فيلم The King's Man من اخراج ماثيو فون، وبطولة جيما ارترتون، ماثيو جود، آرون تايلور جونسون، رالف فاينز، ستانلي توتشي، دانيال برول، توم هولاندر، ريس إيفانز، هاريس ديكنسون، ديمون هونسو.