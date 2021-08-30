صور| نورهان تستمتع بمياه البحر في دهب.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نورهان شعيب، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نورهان في الصور وهي تستمتع بمياه البحر في مدينة دهب، وعلّقت: "دهب أحلى مكان في مصر.. سكينة.. وسكون".

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وغازل البعض الفنانة نورهان ومنهم من كتب: "ما شاء الله إيه الجمال والحلاوة دا.. قمر.. وحشتينا أوي.. حلوة أوي.. عروس البحر.. أمورة جدا" وغيرها من التعليقات.

وعُرض للفنانة نورهان في السباق الرمضاني الماضي 2021، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة النجوم: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.