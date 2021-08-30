"كنا في مكان عام".. بلقيس فتحي ترد على انتقادات رقصها مع محمد رمضان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الانتقادات التي تعرضت لها بعد الفيديو الذي جمعها بالنجم محمد رمضان وظهرا فيه يرقصان سويا على أغنيته "ثابت".

وقالت بلقيس، خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "ما بعرف ليه.. شو فيه.. كنا في مكان عام اتجمعنا فيه.. بالعكس محمد رمضان شخص كتير لطيف وشغلوا له أغنيته (ثابت) ورقصنا وانبسطنا".

أضافت: "أنا شخصية مرحة، وأنا في يوم عرسي رقصت رقص التاريخ كله، أنا شخص كتير بيحب يرقص وينبسط مع العالم".

يذكر أن أخر أعمال بلقيس فتحي، أغنية "دبلوماسي" والتي طرحتها في 20 أغسطس الجاري عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، وأخرج الكليب علي أبو طالب.