ياسمين صبري على متن "يخت" ومنة تيسير بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على متن "يخت" داخل البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أمينة

نشرت المطربة أمينة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا "أوف شولدر" ملون، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج جذاب، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

شيري عادل

نشرت الفنانة شيري عادل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي ونظارة شمسية من داخل سيارتها.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، ونالت إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة خيل، ونالت إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أسودا أنيقًا.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.