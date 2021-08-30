"لسه مش قادرة أصدق".. سارة عبد الرحمن توجه رسالة لـ دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة سارة عبد الرحمن، رسالة للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري.

ونشرت سارة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بـ دلال عبد العزيز، وعلّقت: "يمكن لو كتبت استوعب؟ ماعرفش بس أما بفكر أكتب بحس أن مفيش كلام يكفي.. عشان أكون صريحة البداية ماكنتش حب من أول نظرة خالص.. أخدنا شوية وقت وكام موقف كده عشان نحب بعض، وشوية وقت كمان عشان نكون أصحاب".

أضافت: "بس بعديها عرفت يعني إيه صداقة ويعني إيه ضهر ويعني إيه لذاذة وضحك ويعني إيه بركة ويعني إيه تواضع ويعني إيه طيبة نقية كده من غير أي حاجة.. كل ده كوم والحاجات اللي اتعلمتها في الشغل اللي هتفضل حلقة في ودني كوم تاني".

تابعت: "بكتب وبرضو مش قادرة لسه أصدق وعمالة أسمعك وأنتي بتقوليلي (يالا يا نصابة).. ديدي، أنا بحمد ربنا أني عرفت ملاك زيك وعمري ما هنساكي أبدا عشان أنتي ماتتنسيش.. وحشتيني أكتر مانتي كنتي أصلا وحشاني.. بحبك".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس الجاري، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.