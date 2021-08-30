تكريم محمود عبد المغني في مهرجان همسة للآداب والفنون بالدورة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، عن تكريم الفنان محمود عبدالمغني ومنحه جائزة أفضل ممثل دراما خارج السباق الرمضاني عن دوره بمسلسل "خيط حرير" ضمن تكريمات المهرجان في دورته التاسعة، وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وقال فتحي الحصري رئيس المهرجان، إن هذا التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم ليحصد جائزة أفضل ممثل دراما، وذلك بعد إعلان الإدارة عن تكريم الفنان نضال الشافعي، الفنانة هبة عبدالغني، الفنانة عارفة عبدالرسول، الفنان محمد رياض، المطرب محمد ثروت، حنان مطاوع، الفنان محمد ممدوح، الفنانة رنا رئيس، الفنان محمد محمود، الفنان أحمد بدير، الفنان خالد حجاج عبدالعظيم، الفنان محمد إبراهيم يسري، الفنانة أنوشكا، الفنانة رانيا فريد شوقي.

جدير بالذكر أن الدورة التاسعة تحمل اسم عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني، وتقام في شهر سبتمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة.