شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كانى ويست يتهم شركة الإنتاج بتسريب ألبومه الجديد Donda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن اتهام النجم العالمي كاني ويست، لشركة الإنتاج الخاصة بألبومه الجديد Donda، بتسريب الألبوم بدون الرجوع والتنسيق معه لتحديد موعد العرض.

وسبق أن كشفت الشركة المسئولة عن الألبوم صباح الأحد، حيث وصل الألبوم الجديد إلى خدمات، ليتزامن مع عروض "Sunday Service".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الألبوم الجديد، يبلغ مدته حوالي ساعتين تقريبا في نسخته، ليحظى بتفاعل كبير من قِبَل جمهور كاني الذى ينتظر الألبوم منذ فترة طويلة استمرت لعدة أشهر شهدت الكثير من التأجيلات.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، خلال الفترة الأخيرة، عن بعض الأسباب وراء تأخير طرح ألبوم نجم الراب العالمي كاني ويست Donda، الذى شهد الكثير من التأجيلات خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كان سيُعرض في يوليو 2020، ومن ثم يوليو 2021، ثم 6 أغسطس الجاري، ليعلن تأجيله أخيرا إلى يوم 13 أغسطس الجاري أو 15 أغسطس الجاري، بحسب ما توصل إليه بعض المصادر في منصات الموسيقي الشهيرة iTunes وApple Music التي تحصل على التواريخ مسبقا قبل طرح الألبومات عليها.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن ويست يماطل في عرض ألبومه الجديد Donda، بسبب النجم العالمي دريك الذي أعلن مؤخرا عن طرح ألبومه نهاية الصيف الحالي، من أجل دخول منافسة قوية بينهما.