الهند تفتتح أعلى قاعة سينما متحركة في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت الولاية الهندية، لداخ، أول قاعة سينما متنقلة، في محاولة منها لنشر تجربة مشاهدة الأفلام السينمائية في الأماكن النائية.

ووفقًا لموقع "ليف مينت" الأمريكي، أقيمت دار العرض السينمائية من مواد مطاطية قابلة للنفخ، من قبل شركة المنشآت الخاصة PictureTime Digiplex.

وأسست الشركة دار السينما على ارتفاع 11.562 قدم، في مدينة لياه، وأٌطلق عليها الاسم نفسه، وتعتبر أعلى دار سينما في العالم حاليًا.





وذكر الموقع، أن فيلم Bell Bottom (بيل بوتوم) للنجم الهندي أكشاي كومار يعرض في دار السينما حاليًا، وحضر افتتاحه الممثل الهندي بانكاج تريباثي، ضيف شرف الفيلم.

وعبر "تريباثي" عن سعادته بإنشاء قاعة سينما مثل هذه، بقوله: "بالنسبة لشخص ينتمي لعالم السينما مثلي، أرى أن السينما الجديدة هذه هي وسيلة فريدة لارتياد عالم الفن، ووجودها في مدينة مثل لياه هو حدث عظيم".

ونقل الموقع عن عضو مدرسة الدراما الوطنية، ميبام أوستال، قولها: "تعرض دار السينما التذاكر بأسعار مقبولة ويوجد بها كثير من الخدمات والتسهيلات، إضافة إلى أن المقاعد جيدة".



