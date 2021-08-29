نيكولاس كيدج يقابل نفسه في فيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بنى الجمهور والنقاد أمنيات عظيمة على فيلم The Unbearable Weight Of Massive Talent الذي يقوم ببطولته نيكولاس كيدج بمجرد الإعلان عنه في 2019.

ووفقًا لموقع "سينما بليند" الأمريكي، توقع الجمهور نجاح فيلم "أن بيرابل ويت أوف ماسيف تالنت" للمخرج الكوميدي توم جورميكان، خاصةً مع وجود الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج.

ويلعب نيكولاس كيدج دور نفسه في الفيلم، وهو ما جعل الجمهور متحمسًا لرؤية كيف سيتعامل مع الفكرة.

ويصدر الفيلم عام 2022، ويدور حول معاناة نيكولاس كيدج في مهنته كممثل، وكيف شكك الجمهور في موهبته، بحيث أصبح يعاني في إيجاد أدوار تناسبه، لذلك فكر في الاعتزال".





وتستمر حبكة الفيلم في تناول معاناة نيكولاس كيدج وكيف اضطر لقبول أدوار مختلفة كي يدفع الفواتير الخاصة به، وأخيرًا كيف قبل حضور حفل عيد ميلاد نظير مبلغ مليون دولار.

وتنشأ علاقة صداقة بين نيكولاس كيدج ومٌضيف حفل عيد الميلاد، الذي اتضح أنه أكبر معجبي نيكولاس ويمتلك الكثير من المقتنيات التي ظهرت في أفلامه، ولكن سرعان ما تأخذ علاقتهما منحنى غير متوقع.

ويشارك نيكولاس كيدج البطولة، النجوم: بيدرو باسكال ونيل باتريك هاريس ومن المتوقع أن يصدر الفيلم في 22 أبريل/نيسان 2022.



