إد أسنر يرحل في هدوء.. الموت يغيب نجم "أب" عن عمر 91 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الأحد، إن الممثل الأمريكي إد أسنر توفي عن عمر يناهز 91 عاماً.

إد أسنر، هو الممثل صاحب الشخصية القوية، الحائز على 7 جوائز إيمي (5 منها للعب شخصية الصحفي الفظ المحبوب (لو جرانت) في المسلسل الكوميدي الأمريكي "The Mary Tyler Moore Show".

وتوفي أسنر، الذي لعب لاحقاً دور البطولة في أفلام مثل "Up" و"Elf"، الأحد، في منزله، بحي طرزانا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وأكدت عائلته وفاته عبر "تويتر"، بتغريدة قالت فيها في بيان عبر حسابه: "يؤسفنا أن نقول إن بطريركنا الحبيب توفي صباح اليوم بسلام، الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الحزن الذي نشعر به، بقبلة على رأسك، ليلة سعيدة يا أبي، نحبك"، ولكن لم يتم ذكر سبب الوفاة.

شغل أسنر أيضاً منصب رئيس نقابة ممثلي الشاشة من 1981 إلى 1985، وكان نشطاً في القضايا السياسية داخل وخارج صناعة الترفيه.

وشملت القضايا التي دعمها على مر السنين النقابية (إضراب مراقبي الحركة الجوية عام 1981) وحقوق الحيوان.

