Donda بعد طول انتظار.. كانييه ويست يطلق ألبومه الجديد باسم والدته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد تأجيل وجلسات استماع متعددة في الأسابيع الأخيرة، أصدر النجم العالمي، كانييه ويست، ألبومه الجديد "Donda" الأحد.

ويتضمن الألبوم مشاركات مع مغنيين الراب، جاي-زي، ويونج ثاج، وذا ويكند، وترافيس سكوت وغيرهم آخرين، وفقاً لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

ويبلغ مدة الألبوم الغنائي حوالي ساعتين تقريباً، ومكون من 27 أغنية في قائمة تشغيل على موقع سبوتيفاي Spotify.





كان من المقرر في الأصل إطلاق "Donda" في 22 يوليو/تموز الماضي، ولكن تأجل عدة مرات ليتم إطلاقه الأحد.

أقام ويست بصورة شبة كاملة في استاد "مرسيدس بنز" في أتلانتا لاستكمال العمل على ألبوم "دوندا" الذي يحمل اسم والدته التي توفيت في 2007.