بيونسي آسفة وغاضبة بسبب ماسة مغمسة بتاريخ من العبودية والدم

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"الخليج 365": رداً على الإنتقادات التي طالتها بعد مشاركتها وزوجها جاي زي في حملة إعلانية لصالح دار تيفاني للمجوهرات بعنوان "About love" بسبب إرتدائها لماسة تم استخراجها بظروف سيئة.

أعربت المغنية الأميركية بيونسي عن أسفها وغضبها مؤكدة عدم علمها بتاريخ الماسة المثيرة للجدل.

واستخرجت الماسة الكبيرة الصفراء التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار لأول مرة من منجم كيمبرلي بجنوب إفريقيا 1877، وقتها تم إجبار العمال السود على العمل في ظروف مروعة أدت لوفاة العديد منهم، مقابل أجر ضئيل أثناء الحكم الاستعماري البريطاني.

ووفقا لمصدر مقرب من المغنية الأميركية فهي لم تكن على دراية بتاريخ الماسة المثير للجدل، وقد شعرت بالغضب من حقيقة أنها لم تحصل على مزيد من المعلومات حول خلفية الحجر الكريم.

يذكر أن بيونسي تعد ايقونة ضمن مجتمع السود في أميركا، خصوصاً بعد مشروعها الأخير Black is king. وهو البوم بصري إستُلهِم من قصة فيلم الرسوم المتحركة "الملك الأسد"، احتفت من خلالة بتراث بني جلدتها.