فيلم صربي بمشاركة سوريين يفوز بجائزة الـ"كريستال غلوب" في مهرجان كارلوفي فاري

براغ: فاز فيلم "As Far as I Can Walk" للمخرج الصربي ستيفان أرسينجيفيتش بجائزة "كريستال غلوب" (كرة الكريستال) في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي التشيكي، على ما أفاد المنظمون مساء السبت.

وهذا الفيلم الذي شاركت في إنتاجه كل من صربيا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلغاريا وليتوانيا، مستوحى من أسطورة صربية من العصور الوسطى ويروي قصة مهاجرين أفريقيين اثنين في صربيا.

وضمت لائحة الممثلين في الفيلم إبراهيم كوما، ونانسي منساه أوفي، ومكسيم خليل، ورامي فرح.

وكان الممثل الإنكليزي مايكل كين مُنح في بداية المهرجان جائزة "كريستال غلوب" تكريمية "لمساهمته الاستثنائية في السينما العالمية".

وحصل الممثل الأميركي إيثان هوك والمخرج التشيكي يان سفيراك الحائز جائزة أوسكار أفضل فيلم روائي أجنبي عن فيلم "كوليا" عام 1996، على جائزة رئيس المهرجان.

وكان الممثل الهوليوودي جوني ديب الذي اشتُهر بدوره في سلسلة "بايرتس أوف ذي كاريبين"، من بين النجوم الذين حضروا المهرجان ما بين 20 آب/أغسطس و28 منه بعدما أرجئ في تموز/يوليو، بسبب جائحة كوفيد -19.

وبلغ عدد التذاكر المباعة 111203 لحضور الأفلام خلال المهرجان 111203 تذكرة، في مقابل 140 ألفاً عام 2019.

وألغي المهرجان العام الفائت بسبب الجائحة.