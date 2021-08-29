شكرا لقرائتكم خبر عن بروكلين بيكهام يسير على خطى والده فى علاقته مع خطيبته نيكولا بيلتز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن بروكلين بيكهام، يسير على خطي والده أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، في تعامله الرومانسي مع فكتوريا بيكهام، وهو ما ظهر في علاقته العاطفية مع خطيبته نيكولا بيلتز.

ويظهر بيكهام الصغير في الكثير من المناسبات العامة والخاصة، وهو يهتم بخطيبته على خطي والده في علاقته الرومانسية مع والدته مصممة الأزياء العالمية، حيث رصدت عدسات المصورين مؤخرًا تواجد بروكلين مع بيلتز في عشاء رومانسي في The Nice Guy في ويست هوليوود، لوس أنجلوس.



بروكلين بيكهام وخطيبته



بروكلين وخطيبته

وكان قد احتفل أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، بالذكرى الــ 25 لهدفه الرائع الذى سجله من منتصف الملعب أثناء إحدى المباريات لفريقه مانشستر يونايتد فى مواجهة ويمبلدون، فى سيلهيرست بارك.

ونشر بيكهام عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة تسجيله الهدف والاحتفال به، وعلق عليه: "بعد 25 عامًا ما زلت لا أصدق أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء، في اللحظة التي ضربت فيها الكرة الجزء الخلفى من الشبكة، تغيرت حياتي إلى الأبد".