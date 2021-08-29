شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إدوارد أسنر صوت شخصية كارل فريدريكسون من فيلم الكارتون up والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن وفاة الممثل إدوارد أسنر صاحب شخصية "كارل فريدريكسون" من فيلم up والتى تم دبلجته للعربية وسميت الشخصية باسم فريد زين، وذلك عن عمر 91 عامًا.

الممثل إدوارد أسنر كان سابقًا رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة وهو أيضًا أكثر الفنانين الحاصلين على جوائز في تاريخ إيمي.

فيلم Up عرض فى مهرجان "كان" 2009 ، وهو من نوعية أفلام الأنيمشين، ومن إنتاج الشركة العالمية pixar التابعة لوالت ديزنى والتى أنتجت فيلم "الأنيمشين" الشهير بـ"شركة المرعبين" الذى تم دبلجته للمصرية بصوت محمد هنيدى وحنان ترك.

فيلم up من إخراج "بيتى ديكتور" مخرج فيلم "شركة المرعبين" وتدور قصة الفيلم حول رجل عجوز يبلغ من العمر 78 والذى توفت زوجته دون أن تحقق الحلم الذى عاشت تحلم به طول عمرها، وهو أن تذهب فى رحلة لاستكشاف الجبال وتسلقها وفى هذا العمر وبسبب ظروف طارئة تواجهه، يقرر أن يحقق حلم زوجته وأن يقوم هو برحلة استكشافية بمساعدة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وفى تلك الرحلة يواجهون العديد من المغامرات والمخلوقات العجيبة فى الأدغال.