شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الممثل الشاب ماثيو ميندلر ميتا بعد اختفائه عن عمر 19 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع usatoday، عن وفاة الممثل الشاب ماثيو ميندلر، وذلك بعدما تم العثور على جثته في منطقة غابات بالقرب من الحرم الجامعي الذي كان يسكن فيه، وذلك بعد أن أعلن عن غيابه منذ الخميس الماضي.

ماثيو ميندلر، لعب دور البطولة في فيلم "Our Idiot Brother" وهو طفل ووجد ميتًا بعد أن فقد منذ يوم الخميس عن عمر 19 عامًا.

التحق ميندلر بجامعة ميلرسفيل في بنسلفانيا، والتي أبلغت عن فقده حيث لم يعد إلى غرفته مساء الثلاثاء، وأعلن رئيس الجامعة دانيال ووباه أنه تم العثور على ميندلر ميتًا و تم اكتشاف جثة ميندلر في منطقة غابات بالقرب من الحرم الجامعي.

لم يتم الكشف عن سبب الوفاة ، لكن الجامعة قالت إن جثة ميندلر نُقلت إلى مركز الطب الشرعي في مقاطعة لانكستر.