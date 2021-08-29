شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام فى عرض "ياما فى الجراب يا حاوى" بتوقيع كايرو شو وتذكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيي الفخرانى مؤخرًا حضورا جماهيريا كثيفا، حيث حضر العرض مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، منهم الفنان عمرو سعد والسينارست عبد الرحيم كمال والإعلامية مني الشاذلي والإعلامية سهير جودة، وذلك في ثالث ليالى العرض على مسرح كايرو شو بمشاركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى فى التجمع الخامس، وجاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولي الأسبوع الماضي علي المسرح الكبير بمكتبة الاسكندرية.

"ياما في الجراب ياحاوي" من إنتاج كايرو شو بمشاركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى، وهى مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين ممن يجتمعوا في عمل واحد لأول مرة.



نجوم المسرحية

مثل النجم إياد نصار ونجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.



الحضور

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في اجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الانساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة .