وفاة الممثل الأمريكي إدوارد أسنر عن عمر يناهز 91 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، الممثل الأمريكي إدوارد أسنر، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، حسب موقع CNN.

إدوارد أسنر هو صاحب شخصية "كارل فريدريكسون" من فيلم الرسوم المتحركة "up - فوق" (2009) والذي تم دبلجته للعربية وسميت الشخصية باسم "فريد زين".

وتم إعلان خبر الوفاة في منشور على حساب "أسنر" الرسمي على موقع "تويتر"، وجاء فيه: "يؤسفنا أن نقول إن بطريركنا الحبيب توفي هذا الصباح بسلام.. الكلمات لا يمكن أن تعبر عن الحزن الذي نشعر به.. بقبلة على رأسك، ليلة سعيدة.. نحن نحبك".

أسنر بدأ مشواره في المسرح الكوميدي في شيكاغو، وعمل كـ رئيسًا لنقابة ممثلي الشاشة من 1981 - 1985، وهو أيضًا أكثر الفنانين الحاصلين على جوائز في تاريخ إيمي، وتزوج مرتين وخلفه أربعة أطفال.