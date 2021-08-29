"رائعة أسامة أنور عكاشة".. إياد نصار يعلن بدء تصوير فيلم "الباب الأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان إياد نصار، عن بدء تصوير فيلم "الباب الأخضر"، اليوم الأحد 29 أغسطس الجاري.

ونشر "نصار" سيناريو العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الجنون مجرد حزن كف عن التطور.. أول يوم تصوير فيلم الباب الأخضر، رائعة الحاضر الغائب أسامة أنور عكاشة، إخراج رؤوف عبد العزيز".

ويعُرض لإياد نصار حاليا في السينمات فيلم "موسى" مع النجوم: ‏كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، وسارة الشامي وغيرهم، ومن إخراج بيتر ميمي.

"موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.