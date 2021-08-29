حسن شاكوش بعد أزمته مع رضا البحراوي: أنا هربان في شرم الشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على أزمة مشاجرته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، التي وقعت بينهما مؤخرا بإحدى الحفلات.

ونشر شاكوش، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وقال فيه ضاحكا: "أنا هربان يا جماعة في شرم الشيخ.. عندى حفلة هنا.. ادعولي".

وشهد حفلا غنائيا في الساحل الشمالي وقوع مشادة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته.

وبدأت المشادة مع صعود مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حضور فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وبعد شد وجذب غادر الأول مكان الحفل، وصعد البحراوي إلى المسرح وقال: "شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف مش هيعرف.. خد بعضه وجري.. أنا بحيي حمو بيكا.. أنا عايزه يدعي لحمو بيكا".