بتول عرفة لمي حلمي: "هي دي آداب الإعلام؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت المخرجة بتول عرفة على ما حدث بين الإعلامية مي حلمي والكابتن أحمد صالح وانسحابه في حلقة أمس من برنامج "الحكم".

وأعادت المخرجة مي حلمي نشر مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "أنا مش قادرة أصدق الحقيقة إنى في قناة تقبل إنها تعين شخص يجهل آداب الحوار بهذا الشكل، لما مذيع يستضيف شخصية عامة أول كلمة بيقولها أنه ضيفه، هي دي معاملة الضيف؟ هي دي آداب الإعلام؟".

وأضافت: "حقيقي دي اسمها مهزلة، يجب إيقاف مي حلمي وأي شخص لا يعلم آداب مهنته، مصر فيها مهنيين كتير أولى بالعمل".

وكان خلافا وقع على الهواء بين الكابتن أحمد صالح والإعلامية مي حلمي بسبب تناول أزمة قائد الزمالك محمود شيكابالا خلال مراسم تتويج الزمالك بالدوري، بجانب الخلاف على احتفالية التتويج، ما أدى لانسحابه بسبب طريقة حديثها معه.

وأصدر الدكتور طارق سعدة القرار رقم 19، بمنع ظهور الإعلامية مي حلمي، مقدمة برنامج الحكم على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي، جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، والذي أوصى بأنها خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.