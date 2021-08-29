مصطفى متولي.. حينما كسر أنف أحمد راتب وعادل إمام عالجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل علينا اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى متولي، حيث أنه من مواليد 29 أغسطس عام 1949.

وقدّم "متولي" عشرات الأدوار المساعدة في الأفلام منذ السبعينيات، منها: "واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة"، كما تميز في العديد من المسلسلات التليفزيونية، بينها: "السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي، ألف ليلة وليلة، رأفت الهجان، لن أعيش في جلباب أبي" وغيرها.

وشارك الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال الفنية، منها مسرحية "الزعيم"، فيلم "بخيت وعديلة"، فيلم "المنسي"، فيلم "حتى لا يطير الدخان"، وفيلم "واحدة بواحدة" وغيرها.

وللفنان الراحل مصطفى متولي موقف مع الفنان الراحل أحمد راتب حيث قام بكسر أنفه أثناء تصوير أحد مشاهد الفيلم الشهير "بخيت وعديلة".

وقالت لمياء ابنة الفنان الراحل أحمد راتب في حوار سابق مع "الخليج 365": "فأثناء تصوير مشهد في فيلم (بخيت وعديلة) يقوم الفنان مصطفى متولي بضرب والدي بـ البوكس ضمن الأحداث، فكسر أنفه، وهذا المشهد هو ما يُعرض فعلا بالفيلم".

أضافت: "فور انتهاء المشهد ذهب إلى المستشفى برفقة الفنان عادل إمام، الذي طلب إحضار أشهر دكتور تجميل لوالدي حتى لا تُصاب الأنف بأي تشوهات، لأن أي شيء يحدث في وجه الممثل سيؤثر على عمله".

وكان آخر أعمال مصطفى متولي السينمائية فيلم "فوبيا" الذي انتهى من تصويره بالكامل وعُرض عام 2017.

ورحل الفنان مصطفى متولي في 5 أغسطس 2000، نتيجة أزمة قلبية بعد عرض مسرحية "بودي جارد".