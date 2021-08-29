عمرو محمود ياسين عن مي حلمي: أسلوبها مستفز جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق السيناريست عمرو محمود ياسين، على واقعة المشادة الكلامية التي حدثت بين الإعلامية مي حلمي، وضيفها نجم الزمالك أحمد صالح، مما جعله ينسحب من اللقاء على الهواء.

وكتب عمرو ياسين، رسالة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مؤيدا فيها كلام الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "مضبوط يا أيمن فعلًا أسلوبها مستفز جدًا وبتتعامل مع ضيوفها أكنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم".

وأضاف: "أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام.. أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها، وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر، قال عبر حسابه على فيسبوك: "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح.. ياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول.. الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس.. لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق، بجد مشهد سيء ومهين وده يدل أن المحتوى فاضي.. حقيقي عيب قوي".

وكان خلافا وقع على الهواء بين الكابتن أحمد صالح والإعلامية مي حلمي بسبب تناول أزمة قائد الزمالك محمود شيكابالا خلال مراسم تتويج الزمالك بالدوري، بجانب الخلاف على احتفالية التتويج، ما أدى لانسحابه بسبب طريقة حديثها معه.