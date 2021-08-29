مصري يفطر 30 بيضة ويتغدى نصف خروف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يتناول مصري يسعى لتحقيق لقب أقوى رجل في العالم، وجبات من الطعام تكفي لأكثر من عائلة حيث يتناول 30 بيضة على وجبة الإفطار، ونصف خروف على وجبة الغذاء.

وتحدث المصارع المصري أشرف محروس الشهير بكابونجا والملقب بالرجل الخارق عن نجاحه فى جرّ كراكة تزن 4 آلاف طن فى هيئة قناة السويس

كابونجا قال خلال لقائه مع الزميل أحمد الجمل ببرنامج ناس اونلاين أنه يمتلك قوة خارقة منذ الصغر ويتدرب كل يوم ويمارس تمارين شاقة حتى يحافظ على مستواه ساعيا ليدخل موسوعة غينس للأرقام القيتسية كأقوى رجل بالعالم

كابونجا الذي نجح في الأيام الماضية من شد شاحنة بأسنانه تزن 16 طن يسعى لسحب الطائرات والقطارات في الفترة القادمة لكنه بانتظار استخراج التصاريح اللازمة من وزارة الطيران المدني والسكك الحديدية بمصر.

المصارع المصري أكد أن نظامه الغذائي مختلف تماما عن عامة الناس قائلا: “أنا طعامي مختلف عن الناس العادية مثلا أفطر طبق بيض عبارة عن 30 بيضة والغداء في الأسماك أتناول 5 كيلو سمك وفي اللحوم ممكن أكل نصف خروف”.