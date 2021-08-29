أردنية تطالب برفع الأذان بصوت أم كلثوم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

طلب غريب تقدمت به كاتبة أردنية، حين طلبت برفع الأذان بصوت المطربة المصرية أم كلثوم.

وطالبت الكاتبة الأردنية زليخة أبو ريشة بأن يكون أذان العشاء بصوت أم كلثوم في إشارة منها إلى ضرورة أن يكون الصوت مطربا للقلوب على حد قولها.

وكتبت أبو ريشة في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “لا أَمل الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجيا. ولكن هذا الصوت المعلب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يذكر بصلاة، ولا يهيىء لخشوع. أطربوا القلوب بما يشجي، ولا تنفروا ما وسعكم التنفير”.

وأضافت الكاتبة “هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجرا، وعبد الباسط ظهرا، والمنشاوي عصرا، ومصطفى اسماعيل مغربا، وأم كلثوم عشاء لعل الذائقة ترتقي والجمال يصبح برهانا على صدق الحال”.