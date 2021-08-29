فن ومشاهير

توم كروز فى أحدث ظهور من كواليس Mission Impossible 7

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، عن صورة جديدة من وراء كواليس الفيلم الجديد، والتي ظهر فيها النجم العالمي توم كروز مع النجمة هايلي أتويل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة صورة النجم العالمي توم كروز، وهو يرتدي نضارة الشمس التى اشتهر فيها داخل حبكة العمل، ويظهر من خلفه النجمة العالمية هايلي أتويل.


توم كروز

واستأنف كروز مؤخراً تصوير فيلمه  Mission: Impossible 7 في لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس .

وكانت أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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