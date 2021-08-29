شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز فى أحدث ظهور من كواليس Mission Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، عن صورة جديدة من وراء كواليس الفيلم الجديد، والتي ظهر فيها النجم العالمي توم كروز مع النجمة هايلي أتويل.

ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة صورة النجم العالمي توم كروز، وهو يرتدي نضارة الشمس التى اشتهر فيها داخل حبكة العمل، ويظهر من خلفه النجمة العالمية هايلي أتويل.



توم كروز

واستأنف كروز مؤخراً تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس كورونا.

وكانت أكدت عدة أخبار أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث الرياضية خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .