شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور "محمد فؤاد" ينهي الجدل بالصورة الحقيقية: "شعره على ورا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، صورة "فوتوشوب" للنجم محمد فؤاد، يظهر فيها وهو في إحدى الحفلات الخاصة، بينما يتقارب بشكل كبير في "قصة الشعر" مع المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بفضل تغير ملامح الصورة عن طريق أحد برامج التعديل.

وسرعان ما انتشرت الصورة الفوتوشوب بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما دفع النجم محمد فؤاد على الظهور في مقطع فيديو منذ قليل نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليعلن فيه بشكل غير مباشر عن ان الصورة المتداولة ليست حقيقية، قائلاً: "جمهورى الحبيب مش الفوتوشوب، الرجالة بحبكوا".

وتسارع جمهور النجم محمد فؤاد بالدفاع عنه وسط موجه السخرية التي سببتها الصورة المفبركة، ونشر عدد كبير من جمهور "فؤش" الصورة الحقيقة التي يظهر فيها فؤاد من داخل الحفلة والتي تم تركيبها على شكل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.



محمد فؤاد

من ناحية أخرى شهد الشهر الجارى احتفال النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".