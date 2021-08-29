شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش ساخرًا من أزمته مع رضا البحراوى: أنا هربان فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على أزمته مع المغنى رضا البحراوى أمس بإحدى الحفلات، من خلال حسابه على موقع فيس بوك عبر فيديو بدأه بوصلة ضحك تبعها بجملة: "أنا هربان يا جماعة في شرم الشيخ، عندى حفلة هنا ادعولى".

وكانت مشادة كبيرة أثيرت أمس ما بين رضا البحراوى من جانب وحسن شاكوش من ناحية أخرى خلال حفلة تواجد بها الثنائى، وصلت لتدخل من حمو بيكا الذى قام بتهدئة الأزمة، حتى صعد البحراوى على المسرح وسأل عن شاكوش قائلاً: "هو فين حسن شاكوش خلوه يدعى لحمو بيكا".

وهو الأمر الذى يبدو أنه دفع شاكوش للسخرية من ذلك، عبر الفيديو الذى قال فيه أنها هارب فى إشارة لهروبه من البحرواى، مثلما بدا خلال الفيديو الذى ظهر فيه ساخراً من الواقعة.

من ناحية أخرى لا تعد تلك أولى أزمات حسن شاكوش خلال الشهر الجارى، فسبقتها أزمة أخرى تمثلت في القاء الأجهزة الأمنية القبض عليه، عقب توقيفه من قبل رجال الشرطة بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية، بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع فى الساحل الشمالي، وتم إحالته لنيابة العلمين ومقرها بنيابات برج العرب