شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة عمل للممثلين اللاتينيين في استوديوهات مارفل بمناسبة الهالوين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت استوديوهات مارفل، للإنتاج الفني والسينمائي، عن خطتها لعيد الهالوين المقبل، بالبحث عن ممثل لاتيني لخوض عرض خاص بمناسبة الهالوين بالتعاون مع ديزني بلس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن شركة Marvel Studios تبحث عن ممثل لاتيني ليقود عرضًا خاصًا لعيد الهالوين بدون الكشف عن أي تفاصيل عن العمل المقبل إذا كان عمل درامي او سينمائي او حتى مسرحي.

ورجح التقرير ان عرض الهالوين سيعتمد على العرض الخاص على "Werewolf by Night" والذي قد يشير إلى شخصيتين منفصلتين في عالم الكتاب الهزلي لمارفل الأول، "جاك راسل"، الذى ظهر لأول مرة في ​​"Marvel Spotlight 2" في فبراير 1972، والشخصية الثانية ، "جاك جوميز" الذى انضم لعالم مارفل العام الماضي في الكوميديا ​​"Werewolf by Night (Vol. 3) # 1".

وكشفت مارفل مؤخراً، عن فيديو ترويجى لفيلمها الجديد Shang-Chi، الذى سيُطرح فى 3 سبتمبر المقبل بدور العرض المختلفة حول العالم، واحتوى الفيديو الترويجى على مجموعة من اللقطات التشويقية، التي تنوعت ما بين الأكشن والدراما، والكوميديا.