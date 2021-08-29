كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 08:57 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” فيفي ” عبده إلى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعين على حلفية مقطع الفيديو الأخير التي نشرته عبر حسابها على إنستجرام .
حيث نشرت فيفي عبده فيديو لها وهي ترقص على سطح المكان الذي تقيم به في الساحل الشمالي على أنغام أغنية أماكن السهر للفنان ” عمرو دياب ” .
وانتقد الجمهور تكرار نشرها لمثل هذه الفيديوهات ومشهد رقصها على السطوح فجاءت بعض التعليقات مثل : ” هم حابسينك على السطوح ” و ” الله يهديكي ” و ” توبي إلى ربك ” و ” فيفي شو عم بيصير معك ” و ” هو حضرتك بتعملي إيه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مقطع رقصها الأخير .. الجمهور لفيفي عبده : ” هم حابسينك على السطوح “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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