بسبب مقطع رقصها الأخير .. الجمهور لفيفي عبده : ” هم حابسينك على السطوح “

كتب امير فتحي في الأحد 29 أغسطس 2021 08:57 مساءً - تعرضت الفنانة المصرية ” فيفي ” عبده إلى عدد من الانتقادات من جانب بعض المتابعين على حلفية مقطع الفيديو الأخير التي نشرته عبر حسابها على إنستجرام .

حيث نشرت فيفي عبده فيديو لها وهي ترقص على سطح المكان الذي تقيم به في الساحل الشمالي على أنغام أغنية أماكن السهر للفنان ” عمرو دياب ” .

وانتقد الجمهور تكرار نشرها لمثل هذه الفيديوهات ومشهد رقصها على السطوح فجاءت بعض التعليقات مثل : ” هم حابسينك على السطوح ” و ” الله يهديكي ” و ” توبي إلى ربك ” و ” فيفي شو عم بيصير معك ” و ” هو حضرتك بتعملي إيه ” .