شاهد: تعليق محمد رمضان علي اتهامه بشراء الدكتوراه الفخريه

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

علق الفنان محمد رمضان على الاتهامات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرائه شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان.



وقال محمد رمضان خلال لقائه مع قناة «الجديد» اللبنانية: «عجبني رد مدير المركز لما قال محمد رمضان ميشتريش دكتوراة ولكن يشتري جامعة تبقى اسمها جامعة محمد رمضان».

وأضاف محمد رمضان أنه سعيد بتكريمه وحصوله على لقب سفير الشباب العربي أيضًا، لأنه يمثلهم في رحلة كفاحه وسرد الصعوبات التي واجهته في وصوله إلى هذه النجومية: «بقدم أغاني تنسيهم همومهم وديونهم ومتاعبهم».

وحرص «رمضان» على الرد على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية بطريقة غبر مباشرة كعادته، وذلك بعدما أثار الجدل بسبب حصوله على الدكتوراة الفخرية من لبنان، وكذلك حصوله على لقب سفير الشباب العربي، وبعدما عاد المركز الثقافي الألماني الدولي ليعلن أمس سحب لقب الدكتوراة الفخرية من «رمضان» بعد ساعات من منحها له.

كان «رمضان» نشر مجموعة من الصور التي جمعته بابنه، أمس، من داخل الطائرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها، قائلًا: «جمعة مباركة لا أنظر خلفي إلا لالتقاط صورة»، وذلك بعد الجدل الذي أحدثه إعلان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان عن سحبه للدكتوراة الفخرية منه لما ورد من واقعة الطيار أشرف أبواليسر الذي تسبب رمضان في فصله من عمله وتوفي متأثرا بدعواه القضائية للتعويض المادي، والتي حكم فيها بـ6 ملايين دولار ضد رمضان.