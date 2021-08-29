أحلى أم وأحلى تيتا .. كندة علوش تهنئ والدتها بعيد ميلادها بصورة تجمعهما

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

كشفت الفنانة كندة علوش عن صور تجمعها بوالدتها في أكثر من مناسبة، كما نشرت صورة ظهرت فيها ابنتها حياة، وذلك احتفالاً بعيد ميلاد والدتها، وعلقت كندة على الصور من خلال أكونت الإنستجرام الخاص بها بـ"مامي حبيبتي كل سنة وأنت حبيبة قلبي أحلى أم وأحلى رفيقة وأحلى تيتة لحيوة.. الله يخليلي ياكي ياروحي ولا يحرمني مني ويسعد قلبك على طول".



وكانت قد استعادت النجمة السورية كندة علوش، ذكريات صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف وصحبتها بتعليق رومانسي عبرت فيه عن مدى حبها لزوجها، ونشرت كندة علوش الصورة على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون اي شي صعب".

وعبرت الفنانة كندة علوش، عن امنياتها بأن تحمل الأيام القادمة الخير لها ولزوجها النجم عمرو يوسف، قائلة: "يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع".

وتشارك الفنانة كندة علوش فى مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، ويناقش المسلسل العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم وتم التعاقد مع الفنان أحمد وفيق وإنجى المقدم وجار التعاقد مع باقى فريق العمل ومقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة على الطريق الصحراوى، ومقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.