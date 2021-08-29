بيومي فؤاد ينتهى من تصوير "عودة الأب الضال" بعد أسبوع

محمد الفلاح - الأحد 29 أغسطس 2021

ينتهى النجم بيومى فؤاد من تصوير مشاهده فى مسلسل "عودة الأب الضال" بعد 10 أيام، ويدخل العمل غرف المونتاج ليكون جاهزًا للعرض خلال الفترة المقبلة، وتدور القصة حول رجل أعمال غنى يقع فى أزمة، ولكى يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.



وانتهى بيومى فؤاد من تسجيل تتر مسلسل "عودة الأب الضال"، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتسجيل ميدو مزيكا، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن المقرر طرحها مع عرض المسلسل.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

وتشارك كل من انتصار وشيماء سيف فى مسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد، حيث انتهتا من تصوير مشاهدهما، إذ تظهران ضيفتا شرف فى أحداث المسلسل الذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل 60 حلقة.