بعد منع ظهورها إعلامياً.. لأول مرة الأهلاوية والزملكاوية يتفقون بسبب "مي حلمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضد الإعلامية الرياضية مي حلمي، بسبب ما اعتبره البعض "ممارسة للاستعلاء والتكبر" أثناء استضافتها للاعب نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح في برنامجها "الحكم".

انسحاب على الهواء

وفي بداية الحلقة سخرت حلمي من لاعب الزمالك السابق أحمد صالح واصفة بعض تصريحاته بـ"المضحكة"، وأثناء اللقاء سألته عن أزمة مشاجرة لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق "شيكابالا" مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، بينما رفضت الاستماع إلى إجابته وقاطعته عدة مرات أثناء إجابته ما دعاه للتهديد بترك الحلقة لتستجيب على الفور معلنة إنهاء الحلقة والخروج إلى فاصل إعلاني.

إيقاف نقابي

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النقابة قررت بعد اجتماع أعضائها منع الإعلامية مي حلمي من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وأوضح أن النقابة لديها فرق رصد تستطلع ما يذاع عبر القنوات، وقد رصدت التجاوزات التي طالت الحلقة والتي تستوجب العقوبة طبقاً للقانون من خلال فريق الرصد الخاص، وعليه فقد صدر القرار بوقفها لحين تقنين أوضاعها.

وتابع: "تقرير المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة والذي أوصى بأن السيدة المذكورة كانت قد خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وبالفحص في جداول القيد وسجلات التصاريح تبين أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي".





هجوم فني

الكاتب والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر كان سباقاً بالهجوم، على حلمي وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطه ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس بجد مشهد سيء ومهين وده بيدل أن المحتوى فاضي حقيقي عيب أوي".

وفي نفس الاتجاه انتقد المخرج عمرو عرفة أسلوب المذيعة مي حلمي، قائلاً: "الكلام ده لا يرضي أهلاوي ولا زملكاوي فيه فرق ما بين حد بيحترم مهنته كمذيع وحد تاني شايف إنه أكبر منها فبيتكبر علي ضيوفه.. مش ذنب الضيف المؤدب إنه يستحمل كِبرك وكويس إنه مشي وساب البرنامج ويا ريت الدرس يكون وصل.. أشك".

باي باي

من جانبها لم تعلق الإعلامية الموقوفة عن العمل على أي قرار صادر ضدها، بل قامت بنشر مقطع صغير لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستقرام" وهي في طريقها إلى دبي بتعليق يحمل "إيموشن ضاحك" قائلة: "باي باي".