من دبي للعالمية.. مايا دين تتلقى عروضا بعد فوزها بمسابقة "فوكال ستار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت الموهبة الشابة مايا دين عددا من العروض للتعاقد مع كبري الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية منهم: ديزني ونيكلوديون.

يأتي هذا بعد فوز مايا دين بمسابقة "فوكال ستار"، التي أقيمت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي تعد أولى خطوات رحلتها في عالم النجومية بعمر 13 عاماً فقط.

وحصدت الشابة الموهوبة، التي ولدت وترعرعت في دبي، جائزة عن فئة أفضل أداء لمرحلة ما قبل المراهقة 2021.



وأجرت مايا جلسات تدريبية مكثفة ومقابلات عديدة لمدة 5 أيام استعداداً للعرض النهائي أمام مجموعة من أبرز شركات التسجيل الموسيقي.

ولم تكن هذه الرحلة الرائعة خالية من التحديات، فالأزمة الصحية العالمية تسببت في تأجيل البرنامج لمدة 18 شهراً، كما فقدت مايا صوتها قبل أسبوعين من انطلاق المسابقة.

وعملت مايا لساعات طويلة حتى تتمكن من ضبط إيقاعاتها الصوتية وأدائها الموسيقي، لتكون النتائج مذهلةً للغاية، حيث حصدت جائزة عن فئتها وتمت دعوتها لتقديم عرض فني في حفل البث المباشر.

وأشرف جورج كاسيريس، المطوّر والرائد في مجال الأعمال والمؤلف والمنتج السينمائي الذي تتصدر أعماله قائمة المبيعات، على تنظيم برنامج فوكال ستار.

ويبدو المستقبل أمام مايا مشرقاً وواعداً للغاية بعد فوزها بمسابقة فوكال ستار، حيث تلقت عدداً من العروض من وكلاء وشركات تسجيل ومخرجين يمثلون علامات كبرى مثل ديزني ونيكلود

ولدت مايا ونشأت في دبي، على حب الموسيقى في سن الرابعة، وبالتحديد عندما تعرفت على آلة الكمان خلال دروس الموسيقى المدرسية في أستراليا.

استمرت مايا بالعزف على الكمان حتى انتقلت إلى دبي عام 2014، وعندها بدأت بالبحث عن تجارب جديدة، وكانت المحاولة مع فنون الأداء والرقص التي ولدّت في داخلها مشاعر حب لخشبة المسرح على الفور.

ولم تتوقف مايا عن السعي وراء حلمها لتحصد جائزة قيّمة في مسابقة "فوكال ستار" في لوس أنجلوس، وهذا ما أتاح لها فرصاً عالميةً لتواكب أحلامها الكبيرة وموهبتها الفريدة.

