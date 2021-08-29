تشارليز ثيرون تعود بجزء ثاني من فيلم The Old Guard

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"الخليج 365": أكدت Netflix اليوم أن تشارليز ثيرون وبقية طاقم الممثلين الأساسيين في فيلم The Old Guard سيجتمعون مجددًا في جزء ثاني.

تم إصدار الفيلم الأول، استنادًا إلى الكتاب الهزلي الذي يحمل نفس الاسم والذي كتبه جريج روكا ورسمه لياندرو فرنانديز، على Netflix خلال صيف عام 2020.

لم تشر Netflix إلى تاريخ إصدار التتمة، ولكنها تقوم بتبديل المخرجين ، من جينا برنس - بيثوود إلى فيكتوريا ماهوني (مخرجة الوحدة الثانية في Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker). ستبقى برنس-بيثوود على الإنتاج.

نظرًا لأن الفيلم الأول يتبع القصة المصورة، فمن المحتمل أن يتبع الجزء الثاني قصة The Old Guard: Force Multiplied ، حيث يتم تأليب كل من آندي (ثيرون) وطاقمها من المحاربين الخالدين (مروان كينزاري، ماثياس شوناريتس، كيكي لاين، و لوكا مارينيللي) ضد عشيقتها القديمة كوين (فان فيرونيكا نغو)، خالدة آخرى شوهتها القرون التي قضتها مدفونة على قيد الحياة في صندوق بالبحر. سوف يعود تشيوتل ايخيوفور بدوره ككوبلي ، المساعد الفاني للمجموعة.

وعن دعوتها لإخراج الجزء الثاني من الفيلم تقول فيكتوريا ماهوني: "لقد تأثرت حقًا بمستوى الموهبة والمهارة والذكاء الجماعية التي ساهمت في إنتاج الفيلم. لا بد أنني شاهدته أكثر من مائة مرة ، وعلى هذا النحو ، لا يمكنني إيصال المقياس الحقيقي لسعادتي في تلقي الدعوة لإخراج الجزء الثاني من The Old Guard جنبًا إلى جنب مع مجموعة الممثلين الرائعين.

متحمسة دائمًا لمواصلة تقديم هذا النوع من الأعمال للجماهير المحبة للحركة.

أرفع قبعتي بحرارة لكل من جينا ، تشارليز ، روكا ، فرنانديز ، سكاي دانس ، نيتفليكس ، مارك إيفانز للإنتاج ، دنفر & Delilah Films والفريق بأكمله. "