شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تريند الصبارة الراقصة.. ألعاب ودمى لعبت أدوارًا فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

على مدار أيام شغلت لعبة "الصبارة الراقصة" اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وشهدت الأسواق إقبالاً شديدًا على شراء لعبة "الصبارة الراقصة" وهي دمية مصنوعة من القماش والقطن على شكل نبات الصبار، تسجل وتكرر الكلام، لكن جملة تحذيرات صدرت بشأن هذا النوع من الألعاب.

واشتعلت "السوشيال ميديا" بمقاطع مصورة وتعليقات مضحكة على هذه الدمية، التي ترقص بشكل كوميدي وتكرر الكلام بطريقة فكاهية، وتتميز بخفة ظلها وقدرتها على التسلية.

وربما ظهور ألعاب تتكلم أو تقوم بأدوار حركة هو أمر مألوف فى السينما الأمريكية خاصة فى فئة أفلام الرعب مثل سلسلة أفلام "Chucky، Annabelle"، لكنها أيضا كانت لها حضور فى الدراما والسينما المصرية وإن كان فقيرا، ووذلك من خلال فيلم ومسلسل فقط.

الفيلم هو "صنع في مصر" للنجم أحمد حلمي"، حيث دارت الأحداث بشكل أساسي حول دب باندا لعبة يؤدى دور البطولة فى الفيلم من خلال تماس شخصيته مع شخصية النجم أحمد حلمى، الذى تنقلب حياته ويتحول إلي دبدوب ضخم.

ودارت أحداث الفيلم حول الطفلة طمطم" (نور عثمان) التي تشعر بالاستياء من شقيقها الأكبر "علاء" (أحمد حلمي) صاحب متجر دمي الأطفال، الذي لا يعيرها انتباهاً، ولا اهتماماً، ويتجاهل رغبتها في أن يوفر لها الدُمى التي تعينها على تقديم عرض مسرحي مدرسي ناجح، فتدعو الله أن تدب الروح في دمية "الباندا" التي يبيعها للأطفال، وتشاركها حياتها بدلاً من شقيقها الفاشل المتغطرس، الذي يعيش لنفسه، ويراود كل من حوله الإحساس بأنه نرجسي وأن وجوده مثل عدمه، بداية من جارته "علا" (ياسمين رئيس)، التي تعمل في متجر ملابس يملكه والدها (عبدالله مشرف)، وأمه "هدى" (دلال عبدالعزيز)، وزوجها "إبراهيم" )بيومي فؤاد)، فتصيبه لعنة حيث يتحول إلى باندا ويحاول الخروج من هذه الورطة، ليمر برحلة تعلمه الكثير.

و صنع في مصر هو فيلم كوميدي من بطولة أحمد حلمي وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف ونور عثمان، تأليف مصطفي حلمي، وإخراج عمرو سلامة.



