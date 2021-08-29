شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لجمهوره بعد انتشار صورة فوتوشوب له: بحبكم.. الرجالة بس مش الفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم محمد فؤاد على الصورة المتداولة له بطريقة الفوتوشوب مؤخرًا من قبل رواد السوشيال ميديا، والتي ربطت بينه وبين المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة، من خلال حسابه على موقع إنستجرام عبر فيديو وجه فيه رسالة لمحبيه وجمهوره قائلاً: "جمهورى الحبيب مش الفوتوشوب، الرجالة بحبكوا".

وما أن نشر الفيديو حتى تكهن الكثيرون من متابعيه بأنه يقصد التعليق على صورة الفوتوشوب الأخيرة التي تم تداوله له، بعبارات مثل: "في انتظار أعمالك"، "بنحبك"، وغيرها من التعليقات التي تغزلت فيه.

من ناحية أخرى شهد الشهر الجارى احتفال النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".



صورة الفوتوشوب لـ فؤش

واحتفل النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه "عبد الرحمن" فى حفل عائلى بالساحل الشمالى ضم أهل العروسين، وارتدى العريس بدلة بيضاء كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، وارتدى محمد فؤاد ملابس كاجوال.

على جانب آخر تعد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، هى آخر أغانى فؤش.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في عيد الأضحي الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.