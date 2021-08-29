محمد رمضان يعلن حصوله على لقب سفير الشباب العربي من لبنان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن حصوله لقب سفير الشباب العربي من مهرجان "أفضل" من دولة لبنان.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يجمعه بنجله "علي" أثناء تواجدهما في لبنان، مصحوبا بمقطع من أغنيته "نمبر وان".

وعلق رمضان: "لقب سفير الشباب العربي من مهرجان أفضل من بيروت، لبنان، ثقة في الله نجاح".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن يوم الخميس الماضي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

ونشر رمضان صورًا من التكريم عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وكتب: "شكرًا معالي وزير الثقافة اللبناني والسيد نقيب الموسيقيين، ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، وشكرًا المركز الثقافي الألماني في لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي، ثقة في الله نجاح".

وذلك قبل أن يصدر المركز الثقافي الألماني في لبنان، بيانا رسميا مساء الجمعة، يعلن فيه تراجعه عن تكريم الفنان محمد رمضان، وقرر سحب الشهادات التي منحها إياه.

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي وغيرهم، ومن إخراج محمد سلامة.